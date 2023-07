POL-PDKL: Alkohol am Steuer

Martinshöhe (ots) - Eine Schale aus Bronze haben Diebe von einem Grab auf dem Friedhof in Martinshöhe gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch 17:00 Uhr bis zum Samstagmorgen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion ...

