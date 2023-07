POL-PDKL: Diebstahl von Grabschmuck

Hütschenhausen (ots) - Nach einem Diebstahl von Schildkröten im Ortsteil Katzenbach hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitag zwischen 17:00 und 21:00 Uhr wurden aus einem Garten in der Schubertstraße drei griechische Landschildschildköten entwendet. Der Wert der Tiere liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen denen am Freitagabend Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise zum Verbleib der Tiere geben können, werden gebeten, sich mit Polizei in ...

mehr