POL-DA: Rüsselsheim - Raunheim: Gurtkontrollen an Schule und Geschwindigkeitsmessungen

Lampertheim (ots) - Am Mittwoch (01.03.), gegen 21.10 Uhr, wurden die Anwohner eines Reihenendhauses unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich zuvor an der Tür des Wintergartens zu schaffen gemacht und gelangte so ins Haus, wo er zunächst eine Geldbörse im Eingangsbereich an sich nahm. Doch damit nicht genug, begab sich der Täter in ...

mehr