POL-DA: Lampertheim: Ungebetener Gast trifft auf schlafende Anwohner

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (01.03.), gegen 21.10 Uhr, wurden die Anwohner eines Reihenendhauses unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich zuvor an der Tür des Wintergartens zu schaffen gemacht und gelangte so ins Haus, wo er zunächst eine Geldbörse im Eingangsbereich an sich nahm. Doch damit nicht genug, begab sich der Täter in das Schlafzimmer im ersten Obergeschoss und versuchte dort, weitere Beute zu machen. Die schlafenden Anwohner wurden hierbei durch die Geräusche geweckt, woraufhin der Täter die Flucht ergriff.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

