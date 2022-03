Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leistungsbetrug, sexuelle Belästigung und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Suhl (ots)

Am 12.03.2022 zwischen 2:10 Uhr und 2:30 Uhr ließ sich eine 38jährige männliche Person in Suhl zur Ringbergstraße von einer Taxifahrerin befördern. An der Wohnanschrift angekommen musste die Taxifahrerin feststellen, dass der Passagier die Fahrt nicht bezahlen konnte oder wollte. Der Mann wechselte zwischenzeitlich von der hinteren Sitzbank des Taxis auf den Beifahrersitz. Hier leckte er mehrfach der Taxifahrerin im Gesicht und manipulierte schließlich vor der Taxifahrerin mit seinen Händen an seinem freigelegten Genital. Die Taxifahrerin holte sich Hilfe bei der Polizei. Hier kam es schließlich zu einem tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten, welche jedoch unverletzt blieben. Der renitente Störer wurde kurzfristig fixiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

