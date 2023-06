Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Saunabrand beim Sportverein

Im Vereinshaus des SV Borussia von 1895 in Vahrenheide brannten Teile einer Sauna. Personen wurden nicht verletzt. Durch Hitze und Brandrauch entstand erheblicher Sachschaden.

Ein Vereinsmitglied hatte in einem Nebengebäude auf dem Gelände am Großen Kolonnenweg die Sauna eingeschaltet, um diese für eine Gruppe regelmäßiger Saunagänger vorzuheizen. Während er in der näheren Umgebung kleinere Arbeiten versah, bemerkte er zunächst Brandgeruch und entdeckte dann Feuerschein in der mit Holz verkleideten Sauna. Um 13:38 Uhr meldete er den Brand über den Notruf 112. Die Regionsleitstelle alarmierte sofort einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehr Vinnhorst.

Bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Mann mit einem Wassereimer eigene Löschversuche unternommen und die Brandausweitung weitgehend verhindert. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute löschten den Brand im Bereich des Saunaofens vollständig mit Wasser. Den entstandenen Brandrauch bliesen sie mit einem speziellen Druckbelüftungsgerät aus dem Gebäude. Von einer Drehleiter kontrollierten die Brandbekämpfer das Flachdach abschließend mit einer Wärmebildkamera. Um 14:07 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht.

Zur Brandursache hat die Polizei entsprechende Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Sauna ist erheblich beschädigt und vorerst nicht mehr nutzbar. Andere Gebäudeteile und die Sportanlagen können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Die Feuerwehr Hannover setzte 30 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen ein.

