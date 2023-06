FW Hannover: Dachstuhlbrand

Hannover (ots) - Zeitgleich zu der Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme im Stadtteil Hannover Sahlkamp ereignete sich am Sonntagmittag im Stadtteil Anderten ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, es entstand aber erheblicher Schaden durch den Brandrauch. Menschen wurden nicht verletzt. Am Sonntag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Kellerbrand in der Süßeroder ...

