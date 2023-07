POL-PDKL: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Landstuhl (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Streife in der Von-Richthofen-Straße auf einen 41 -jährigen Opel Astra Fahrer aufmerksam. Weil bei der Kontrolle auffiel, dass der Mann eine Alkoholfahne hat, wurde er zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,74 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein-geleitet. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vor ...

mehr