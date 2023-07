Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Seitenspiegel abgefahren

Odenbach (ots)

Am frühen Samstagabend stellte ein Fahrzeughalter einen abgefahrenen Seitenspiegel an seinem Fahrzeug fest. Der Nissan des Geschädigten war zwischen 18:30 und 20:00 Uhr in der Unteren Glanstraße im Verlauf der B 420 abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 420 in Richtung Lauterecken und stieß mit dem besagten Pkw zusammen. An der Unfallstelle konnte Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden werden. Ersten Ermittlungen nach muss es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Gefährt der Marke Ford gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter den 06382-9110 entgegen. |pilek

