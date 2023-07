Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebstähle aus Pkw - Achtung: Ihr Auto ist kein Tresor! ++ Woltersdorf - Tragischer Sturz mit dem Pedelec - Senior verstirbt am Unfallort ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Diebstahl aus Wohnmobil - Hinweise

Am 26.07. zwischen 13:30 und 16:15 Uhr versuchten Unbekannte in ein geparktes Wohnmobil im Pieperweg zu gelangen. Auf bislang unbekannte Weise wurde eine Scheibe beschädigt und auch eine dort befindliche Jalousie. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw - Achtung: Ihr Auto ist kein Tresor!

Am 26.07. zwischen 15:30 und 17:30 Uhr zerstörten Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Pkw VW Polo auf einem Parkplatz Am Bargenturm. Das Fahrzeug wurde in der Folge durchwühlt. Genaues Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 26.07. zwischen 09:00 und 18:00 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich des Pfarrer-Kneipp-Weges. Dort wurde ebenfalls bei einem geparkten Pkw VW Golf eine Scheibe beschädigt und aus diesem zwei Kartons mit Tennisbällen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro.

Die Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang nochmals: - Lassen Sie keine Wertsachen (Handy, Laptop oder Kamera) oder Bargeld (Geldbörse) sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist oftmals nicht sinnvoll, weil die Diebe Versteck erahnen. Nehmen Sie die Gegenstände stets mit. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum und Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie insbesondere bei einem Funkschlüssel darauf, ob alles tatsächlich verschlossen ist. Sollten Sie Opfer eines Autoaufbruchs geworden sein, bitte verständigen Sie umgehend ihre örtliche Polizei. Verändern Sie nach Möglichkeit nichts am Fahrzeug. Damit stellen Sie sicher, dass eventuelle Spuren erhalten bleiben.

Lüneburg - Randalierer in Gewahrsam genommen

In der Nacht zum 27.07. fiel ein 24-Jähriger mehrfach durch sein Verhalten in der Lüneburger Innenstadt auf. Gegen 02:30 Uhr randalierte der junge Mann im Bereich der Straße Am Sande und beschädigte die Eingangstür einer Bank. Zudem beleidigte er zuvor zwei 17 und 18 Jahre alte junge Frauen. Der 24-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Dahlenburg - Pkw-Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 26.07. gegen 09:45 Uhr auf der Landesstraße 222. Eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fusion befuhr die L222 von Harmstorf in Richtung Dahlenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ihr Pkw wurde in der Folge auf einen angrenzenden Acker geschleudert. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Drage/Elbe - Sportboot aus Hafen entwendet - Zeugen gesucht

Zu einem Diebstahl eines Sportbootes kam es in der Nacht vom 26.07. auf den 27.07. im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr aus dem Jachthafen in Drage. Unbekannte schleppten das Boot vermutlich aus dem Hafen auf die gegenüberliegende Uferseite der Elbe im Bereich Altengamme. Dort wurden die Motoren des Bootes demontiert und entwendet, sodass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Das Boot ließen die Täter zurück und flüchteten unerkannt. Zur Aufnahme des Tatortes war am heutigen Tag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in den vergangenen Tagen im Bereich des Jachthafens in Drage, nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Tragischer Sturz mit dem Pedelec - Senior verstirbt am Unfallort

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am 26.07. gegen 12:20 Uhr auf einer Gemeindestraße am Thurauer Berg. Nach derzeitigen Ermittlungen befuhr ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer die Gemeindestraße gemeinsam mit einem weiteren Radfahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Senior auf abschüssiger Straße zu Fall. Der 74-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen sofort reanimationspflichtig. Er verstarb noch am Unfallort.

Lüchow - Auseinandersetzung nach Sachbeschädigung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am 26.07. gegen 20:00 Uhr in der Tarmitzer Straße. Vermutlich weil ein 33-Jähriger eine Fensterscheibe einschlug geriet dieser mit einem 36 Jahre alten Mann und einer gleichaltrigen Frau in einen Streit, welcher in mehreren wechselseitigen Körperverletzungen und Bedrohungen mündete. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Damenrad entwendet - Hinweise

Am 26.07. zwischen 18:00 und 20:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Damenfahrrad von dem Gelände einer Schule in der Ebstorfer Straße. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

