Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verwandtentrick missglückt

Sömmerda (ots)

Am 23.11.2022 gegen 13:45Uhr wurde mit der 55- Jährigen Geschädigten per Nachrichtendienst "WhatsApp" Kontakt aufgenommen. Hier wurde im Rahmen eines Gesprächs versucht, den Anschein zu erwecken, dass am anderen Ende der Leitung ein naher Verwandter sei, welcher eine neue Telefonnummer habe. Es ergeht dann der Hinweis, dass die "alte Nummer" nicht mehr aktiv ist und gelöscht werden kann. Im weiteren Gespräch wurde dann erläutert, dass eine Rechnung auf Grund des Handynummernwechsels offen wäre und darum gebeten wird, die Rechnung vorerst zu begleichen. Dieser Bitte kam die Geschädigte im vorliegenden Fall nicht nach und der Schwindel flog auf. Leider werden jedoch immer wieder Opfer dieser Masche. Bitte reagieren Sie auf solche Nachrichten nicht und gehen Sie zur nächstgelegenen Polizeidienststelle. Schreiben sie sich die Telefonnummer auf, mit welcher Sie kontaktiert wurden. Machen Sie gegebenenfalls Screenshots des Gesprächs. Dies hilft bei zukünftigen Ermittlungen und kann unter Umständen Andere in der Folge schützen. Seien Sie weiterhin vorsichtig und sensibel. chbe

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell