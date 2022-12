Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Raub - Tatverdächtiger hat sich gestellt

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Wie berichtet kam es am Samstagabend des 01.10.2022 zu einem Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Schubertstraße, bei dem von der Kassiererin unter Vorhalt einer Waffe Bargeld erbeutet wurde. Nach dem Tatverdächtigen wurde seit Anfang Dezember per Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern gesucht. Unter dem Druck der Fahndung hat sich der 25-jährige Tatverdächtige am 28.12.2022 bei der Polizei gestellt. Er wurde am 29.12.2022 der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertreter werden gebeten, die Lichtbilder ebenfalls aus Ihrem Bestand zu löschen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg - Kriminalkommissariat Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell