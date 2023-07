Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag, 23.07.2023, im Zeitraum zwischen 16.30 und 19.50 Uhr, entwendeten Unbekannte Bargeld und Wertgegenstände aus einem weißen Mercedes in der Eisenbahnstraße in Freiburg. Hierzu wurde eine Seitenscheibe eingedrückt. Das Fahrzeug war vor einer dortigen Apotheke geparkt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel: 0761-882-4221, beim ...

