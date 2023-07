Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Sperrmüll widerrechtlich entsorgt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21.07.2023, lagerten bislang unbekannte Täter widerrechtlich Sperrmüll auf einem Bürgersteig in der Ludwig-Jahn-Straße in Teningen ab.

Neben diversen elektronischen Gegenständen wie einem Gefrierschrank und Lautsprechern wurden auch Kleidung und Teppiche abgelegt. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter 07641-582-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell