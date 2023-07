Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Verkehrsunfall auf der B34

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.07.23 gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der B34 bei Albbruck ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 28-jährige Autofahrerin befuhr die B34 aus Hauenstein kommend in Richtung Dogern. An der Einmündung zur Landesstraße 154 nach Albbruck wollte sie nach links abbiegen und soll ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben. Die 49-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Fahrzeug der 49-Jährigen befand sich noch eine 70-jährige Mitfahrerin. Alle drei Personen wurden durch die Kollision verletzt und mussten in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell