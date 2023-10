Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Verkehrsunfall

Kollision mit Gegenverkehr, zwei Personen schwer verletzt

Weeze (ots)

Am frühen Freitagmorgen (20. Oktober 2023) gegen 05.30 Uhr kam es auf der Gocher Straße (B9) in Höhe der Autobahnauffahrt zur A57 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines Smarts beabsichtigte von der B9 in Richtung Weeze nach links auf die A 57 in Fahrtrichtung Nijmegen aufzufahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Opel Astra eines 60 Jahre alten Weezers kommt, der die B9 in Richtung Goch befuhr. Im Smart befand sich noch ein 21-jähriger Mann aus Weeze, der von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Er und der 19-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 60-Jährige verletzte sich leicht. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht noch derzeitigen Kenntnisstand nicht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Kleve hinzugezogen. Der Opferschutz informierte die Angehörigen und kümmerte sich um sie. Die B9 war zur Unfallaufnahme bis circa 09.30 Uhr gesperrt. (as)

