POL-GM: Glätte: In den Gegenverkehr gerutscht

Reichshof (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ist am Dienstagnachmittag (7. März) ein 24-jähriger Morsbacher frontal mit dem Gegenverkehr kollidiert. Der 24-Jährige fuhr um 17:20 Uhr mit seinem schwarzen Ford auf der L324 von Odenspiel kommend in Fahrtrichtung Erdingen. Zu dieser Zeit war die Fahrbahn mit Schnee bedeckt und herrschte starker Schneefall. In einer Rechtskurve rutschte der 24-Jährige geradeaus in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden weißen VW eines 61-jährigen Reichshofers kollidierte. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. An ihren Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

