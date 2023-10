Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfall auf Parkplatz eines Discounters

Radfahrerin schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (19. Oktober 2023) kam es gegen 08:45 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Frau aus Goch beabsichtigte mit ihrem blauen Ford Mondeo, welcher mit der Fahrzeugfront in Richtung eines Gebäudes abgestellt gewesen war, rückwärtsfahrend eine Parkbucht zu verlassen. Dabei übersah die Frau aus Goch eine 82-jährige Radfahrerin, welche den Parkplatz ebenfalls befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch die Radfahrerin zu Boden stürzte. Die Frau aus Emmerich zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. (pp)

