Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall: Mehrere Personen schwer verletzt

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstagabend (19. Oktober 2023) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Klever Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem silber-grauen VW Caravelle die Straße in Fahrtrichtung Geldern. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Gelderner auch noch ein 19-jähriger Mann aus Kalkar sowie eine 18-jährige Frau aus Kevelaer. Der 26-jährige Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und blieb schließlich, auf dem Dach liegend, auf einer Wiese liegen. Der Fahrer, welcher schwer verletzt wurde und in ein Krankenhaus verbracht werden musste, konnte das Fahrzeug nicht eigenständig verlassen. Der 19-jährige Mann wurde schwerstverletzt, akute Lebensgefahr besteht zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht. Die Frau aus Kevelaer wurde aufgrund der zugezogenen schweren Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen der drei verunfallten Personen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut, während zur Unfallaufnahme das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf sowie ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen worden waren. Die Klever Straße blieb bis in den Freitagmorgen gesperrt.

Die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve haben unterdessen die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können oder bereits vor dem Unfall Auffälligkeiten festgestellt haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern (02831 1250). (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell