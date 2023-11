Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf/ Wissingen: Zeugen gesucht nach Geldautomatensprengung

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag erfolgte gegen 01:34 Uhr eine Sprengung von zwei Geldautomaten in der Filiale der Volksbank Bissendorf in der Bahnhofstraße. Nach ersten Ermittlungen wurde der Eingangsbereich und die Fensterfront der Volksbank vermutlich durch mindestens zwei Explosionen zerstört. Die Täter flüchteten anschließend mit bislang unbekannten Diebesgut vom Tatort. Vor Ort eröffnete sich den eingesetzten Polizeibeamten ein großes Trümmerfeld sowie eine Rauchentwicklung im Inneren der Bankfiliale. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Darüber hinaus sperrten eingesetzte Polizisten den Tatort weiträumig ab und sicherten die Spuren. Aufgrund erster Ermittlungen könnte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen schwarzen BMW gehandelt haben. Bei der Explosion wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem betroffenen Gebäude entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Statik des Gebäudes ist nicht beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun eine Ermittlungsgruppe der Polizei Osnabrück. Wer Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-6120.

