Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Borken (ots)

Tatort: Borken, Kapuzinerstraße;

Tatzeit: zwischen 23.09.2023, 18.00 Uhr, und 25.09.2023, 05.40 Uhr;

Gewaltsam in ein Geschäft in Borken eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende. Um in das Innere des Gebäudes an der Kapuzinerstraße zu gelangen, beschädigten die Täter eine Schaufensterscheibe und stiegen durch die entstandene Öffnung ein. An der Mönkenstiege lagen mehrere Markenjacken, mutmaßliche Beute, die von den Dieben dort zurückgelassen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell