Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 30;

Unfallzeit: 24.09.2023, 13.50 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen hat der Rettungsdienst einen Motorradfahrer am Sonntagnachmittag. Der 32-Jährige war gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße 30 aus Alte Coesfelder Straße kommend in Richtung Bundesstraße 525 unterwegs, als der Wagen einer 43 Jahre alten Rekenerin querte. Diese wollte von einem Wirtschaftsweg nach links in Richtung Alte Coesfelder Straße abbiegen. Es kam zur Kollision zwischen Auto und Zweirad. In dessen Folge stürzte der Mann aus Ennigerloh. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. (db)

