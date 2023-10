Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Nur für ein paar Stunden hinter Gitter

Görlitz, BAB4 (ots)

Nachdem am Samstagabend ein polnischer Mann (26) von der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden war, öffneten sich nach etwas mehr als vier Stunden plötzlich doch wieder die Türen zur Freiheit. Ein Bekannter war zwischenzeitlich bei der Dienststelle erschienen und zahlte an Stelle des Verurteilten dessen Geldstrafe (658,63 Euro). Der 26-Jährige war vor der Übergabe an die Justizbeamten auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgenommen worden.

Die Festnahme erfolgte dabei auf der Grundlage eines Vollstreckungshaftbefehls. Dieser war vor ein paar Monaten von der Staatsanwaltschaft Leipzig ausgestellt worden, weil der Pole die wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angeordnete Strafe bislang nicht beglichen hatte.

