Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Feuerwehreinsätze; Gas ausgetreten; Verkehrsunfälle; Motorroller gestohlen; Kinder nicht angeschnallt; Fahrzeugbrand; Mädchen belästigt

Reutlingen (ots)

Essen auf Herd vergessen

Ein vergessener Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Donnerstagabend in der Karlstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 18 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil aus einer Wohnung eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte die Lage schnell unter Kontrolle und belüftete die Wohnung anschließend. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Karlstraße komplett gesperrt werden. (jp)

Bad Urach (RT): Ausgetretenes Gas

Eine Fehlbedienung beim Auswechseln einer Gaskartusche an einem Campingkocher hat am Donnerstagabend in der Straße In der Musel zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 21.25 Uhr waren Einsatzkräfte alarmiert worden, weil eine 59-jährige Bewohnerin beim Wechsel der Kartusche ausgetretenes Gas eingeatmet hatte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Die Wohnung musste lediglich durchlüftet werden. Die Bewohnerin blieb nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst unverletzt und konnte anschließend wieder zurück in ihre Wohnung. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Dettingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Motorrollerfahrer sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 72 Jahre alte Mann befuhr gegen 14.40 Uhr die Lange Gasse aus Richtung Ortsmitte kommend. An der Kreuzung der Kreuzgasse missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 62-jährigen Opel-Lenkers. Der 72-Jährige zog sich bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und konnte nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf circa 500 Euro geschätzt. (jp)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Donnerstagvormittag auf der K6769 gewesen sein. Der 28-Jährige war gegen 10.40 Uhr auf seiner Yamaha von Hundersingen kommend unterwegs, als er im Auslauf einer Linkskurve vor dem Ortsbeginn Bichishausen nach rechts von der Fahrbahn ab und auf den Grünstreifen kam. Im weiteren Verlauf fuhr er eine angrenzende, steile Böschung hinab und prallte dort gegen einen Baum. Der Biker wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden musste. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, waren auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert worden. (cw)

Wolfschlugen (ES): Feuerwehreinsatz

Ein auf dem eingeschalteten Herd abgelegter Lappen und ein vergessener Topf haben am Donnerstagmittag in der Kirchstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 12.20 Uhr waren Nachbarn durch den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden und hatten Brandgeruch aus der Wohnung bemerkt. Nachdem auf Klopfen und Klingeln dort niemand öffnete, alarmierten sie die Feuerwehr. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten an, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, brachten den Topf in den Garten und löschten ihn ab. Verletzt wurde niemand, so dass der mit angefahrene Rettungswagen nicht zum Einsatz kommen musste. Mit Ausnahme des verkohlten Lappens war auch kein Sachschaden entstanden. (cw)

Esslingen (ES): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Pkw-Lenker sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Mettingen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit einer Mercedes-Benz C-Klasse von einer Garageneinfahrt herkommend auf die Rieslingstraße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Smart eines 76 Jahre alten Mannes. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und ihre Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Wendlingen (ES): Motorroller entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller ist in der Nacht zum Freitag in der Wendlinger Hermann-Löns-Straße gestohlen worden. In der Zeit zwischen Mitternacht und sieben Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das rot/schwarze Fahrzeug der Marke Aprilia Typ SR 50 R mit dem schwarzen Versicherungskennzeichen VFB 869. Der Roller hat einen Zeitwert von etwa 1.000 Euro und war vor einem Gebäude mit einem Lenkradschloss gesichert abgestellt. Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Pkw contra Motorrad

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel und Unachtsamkeit sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Ulmer Straße ereignet hat. Eine 84-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Smart ForFour in Richtung Esslingen-Zell unterwegs. Beim Fahrspurwechsel übersah sie vermutlich einen rechtsseitig in dieselbe Richtung fahrenden 35-Jährigen und kollidierte mit dessen Harley-Davidson. Dieser stürzte hierdurch und zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird in Summe auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Pedelecfahrer gestürzt

Ein verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Jahnallee ereignet hat. Ein 60-Jähriger verlor gegen 16.15 Uhr die Kontrolle über sein Pedelec, kam alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Mit einem Rettungswagen wurde der 60-Jährige anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend ereignet hat. Eine 22-Jährige befuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad die Pfrondorfer Straße und kam alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Tübingen (TÜ): Kinder nicht angeschnallt

Ein Pkw-Lenker hat am Donnerstagnachmittag mehrere nicht angeschnallte Kinder und ein ungesichertes Baby in seinem Fahrzeug mitgenommen. Der Peugeot 407 fiel einem aufmerksamen Zeugen gegen 15.30 Uhr auf der B 28 zwischen Reutlingen und Tübingen auf, da auf dem Rücksitz mehrere Kinder ungesichert saßen und herumsprangen. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnte den Wagen am Ortsbeginn anhalten. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren, ein acht Jahre altes Mädchen sowie ein einjähriges Baby auf dem Rücksitz fest. Das Baby befand sich im Schoß einer ebenfalls nicht angegurteten 24 Jahre alten Frau. Dem 29 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (ms)

Dettenhausen (TÜ): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen bei Dettenhausen ereignet. Ein 16-Jähriger war kurz nach sieben Uhr mit einem Kleinkraftrad von einem Verbindungsweg aus Richtung Breitwasenring herkommend auf die Stuttgarter Straße eingefahren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 24 Jahre alten Mannes. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Zweirad-Lenker nicht verhindern. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Pkw-Lenker wurde ebenfalls vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Kurz vor neun Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Bisingen (ZAK): Pkw in Brand geraten

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist bei einem Pkw-Brand am Donnerstagnachmittag auf der B 463 entstanden. Ein 62-Jähriger war gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße mit einem knapp 19 Jahre alten Mercedes-Benz von Owingen herkommend in Richtung Hechingen unterwegs. Während der Fahrt ging der Wagen in Notbetrieb über, worauf der Fahrer in einer Haltebucht anhielt. Beim Aussteigen bemerkte der Mann Rauch unter seinem Fahrzeug hervorkommen, worauf er die Feuerwehr verständigte. Diese rückte mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Die Feuerwehr konnte jedoch nicht verhindern, dass der Pkw komplett ausbrannte. (ms)

Albstadt (ZAK): Mädchen sexuell belästigt

Ein Jugendlicher soll am Donnerstagabend in einem Freizeitbad in Lautlingen mehrere Mädchen sexuell belästigt haben. Der 17-Jährige steht im Verdacht gegen 18 Uhr während des Rutschens auf der sogenannten Wildwasserrutsche zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren unsittlich berührt zu haben. Die Kinder erzählten dies ihren Eltern, die sich daraufhin an das Personal wandten. Die von den Verantwortlichen des Bads verständigten Polizeibeamten konnten den 17-Jährigen kurz darauf noch auf dem Gelände antreffen. Ersten Ermittlungen nach soll er noch weitere Mädchen beim Rutschen angefasst haben. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell