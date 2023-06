LPI-SLF: Brand einer Wiese - Zeugen werden gesucht

L1152 Judenbach - Schauberg (ots) - Gegen 15:00 Uhr fuhr am gestrigen Tage ein 18-jähriger Motorradfahrer von Schauberg in Richtung Judenbach. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei verletzte sich der 18-Jährige und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Kraftrad als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

