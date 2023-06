LPI-SLF: Verunreinigung des Wassers

Bad Blankenburg (ots) - Am gestrigen Tage gegen 15:20 Uhr kam es in Bad Blankenburg im Bereich der Wirrbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 84-Jährige befuhr mit ihrem Pkw den Dittersdorfer Weg in Richtung Wirrbacher Straße. Als die Fahrerin in Richtung des dortigen REWE abbiegen wollte, verkrampfte sich vermutlich der rechte Fuß der 84-Jährigen, sodass das Gaspedal weiter betätigt wurde. In der Folge fuhr ...

mehr