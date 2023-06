LPI-SLF: Mann gibt Ballons an Kindergartenkinder

Pößneck (ots) - Am 19.06.2023 kam es in Pößneck an der Tankstelle TOTAL in der Neustädter Straße zu einem Tankbetrug. Ein unbekannter Täter fuhr mit seinem Pkw gegen 13:00 Uhr an die Tankstelle heran und befüllte den Tank seines Pkw, Ford Focus mit polnischen Kennzeichen. Der unbekannte Fahrer stieg sodann wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Bodelwitz. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt und/oder den ...

mehr