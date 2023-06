POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln im Solarpark

Kruchten (ots) - Am Freitag den 09.06.23 gegen 11:00 Uhr kam es in Kruchten, in der Nähe des dortigen Sportplatzes, zum Brand einer Grillhütte. Das Gebäude brannte dabei völlig ab. Die Polizei Bitburg ermittelt in alle Richtungen. Zeugen werden gebeten, sich unter 06561-96850 mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg.dgl@polizei.rlp.de ...

mehr