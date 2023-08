Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Exhibitionist im Kaiser-Wilhelm-Park: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Ein Mann hat sich im Kaiser-Wilhelm-Park an der Westparkstraße einer Frau in unsittlicher Weise gezeigt und ist danach geflüchtet. Die 45-Jährige joggte am Donnerstag (10. August 2023) gegen 9.40 Uhr im Park, flüchtete beim Anblick des Mannes auf einer großen Wiese und bat einen Zeugen um Hilfe. Beide sahen dann, dass der Täter in Richtung "Neuer Weg" davonlief.

Er war zwischen 25 und 35 Jahre alt, schlank und ungepflegt und hatte laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild und einen dunklen oder gebräunten Hautton. Der Mann trug einen weißen Trainingsanzug und eine weiße Kappe. Zeugen, die etwas gesehen haben oder Betroffene, die von dem Mann vielleicht selbst bereits im Kaiser-Wilhelm-Park oder anderswo belästigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(189)

