POL-KR: Drogenkriminalität: Polizei durchsucht neun Wohnungen, drei Männer in U-Haft | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Am Montag, dem 7. August 2023, hat die Polizei in Krefeld neun Wohnungen durchsucht. Für zwei 31-jährige Männer und einen 37-Jährigen wurden heute durch das Amtsgericht Krefeld Haftbefehle erlassen, sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Ihnen wird der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Bei den Durchsuchungen wurden circa 8000 Euro sowie ein Kilogramm Haschisch und Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von rund 10.000 Euro sichergestellt.

Die für die Bekämpfung der Drogenkriminalität zuständige Ermittlungsgruppe Herkules der Polizei hatte im Vorfeld wochenlang gegen die Männer ermittelt. Zwei der Männer, die nun in U-Haft sitzen, wurden bereits in der Vergangenheit verurteilt, nachdem sie unter dem Namen "Green Company" Drogen über WhatsApp verkauft hatten. So waren sie auch diesmal vorgegangen: Die "Green Company" hatte Haschisch und Marihuana über WhatsApp angeboten und dann im Straßenverkauf zwischen Südwall und Sankt-Anton-Straße verkauft.

