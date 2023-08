Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche SWK-Mitarbeiter entwenden fünfstellige Geldsumme von Seniorin

Krefeld (ots)

Unter dem Vorwand, für die Krefelder Stadtwerke zu arbeiten, haben sich am Montag (7. August 2023) zwei Männer Zutritt zur Wohnung einer Seniorin in Oppum verschafft und dort eine fünfstellige Geldsumme gestohlen. Einer der Unbekannten hatte einen gefälschten Ausweis vorgezeigt und behauptet, die Abwasserleitungen im Haus überprüfen zu müssen. Während die 85-Jährige mit ihm in der Küche war, um dort den Wasserhahn laufen zu lassen, durchsuchte sein Komplize Wohn- und Schlafzimmer und fand dabei das Geld. Nachdem die beiden Täter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin die Unordnung und rief die Polizei.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Rufen Sie bei angeblichen Handwerkern deren Firma oder Behörde an und versichern Sie sich, ob sie tatsächlich in deren Auftrag unterwegs sind. Ziehen Sie Ihre Nachbarn hinzu. Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, informieren Sie umgehend die Polizei. (185)

