Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verstorben

Krefeld (ots)

Bereits am Freitag (28. Juli 2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall, an dessen Folgen eine 87-jährige Radfahrerin am vergangenen Freitag (4. August 2023) verstorben ist.

Am Unfalltag befuhr die Frau gegen 10 Uhr den Fahrradweg entlang der Hafelsstraße in Richtung Untergath. Hier parkte ein weißer Lieferwagen, der den Fahrradweg zur Hälfte blockierte. Der Fahrer stieg aus und öffnete die Heckklappe. Dabei übersah er offenbar die Radfahrerin. Die Krefelderin prallte gegen die offene Heckklappe und stürzte zu Boden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb sie am Freitag aufgrund der Verletzungen.

(184)

