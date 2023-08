Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Außergewöhnlicher Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen.

Krefeld (ots)

Kleinwagen mit vier Insassen prallt gegen einen Baum und brennt vollständig aus.

Glück im Unglück hatten in den späten Abendstunden des 05. August 2023 vier Insassen eines Kleinwagens, der auf der Berliner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr. Hinter der Kreuzung Vadersstraße kam das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw geriet in Brand und brannte anschließend vollständig aus. Die Flammen griffen auf den Baum über, so dass auch dieser vollständig niederbrannte. Alle vier Insassen konnten den Kleinwagen rechtzeitig leicht verletzt verlassen. Der 20jährige Fahrer und die drei Beifahrer wurden zunächst mit Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug wurde nahezu vollständig zerstört, so dass es mit einem Kran auf ein Abschleppfahrzeug gehoben werden musste, um es abzutransportieren. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste Erdreich im Bereich des Brandortes abgetragen und entsorgt werden. Die Berliner Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (183)

