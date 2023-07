Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradfahrer flieht vom Unfallort - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (27. Juli 2023) verursachte ein unbekannter Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall auf dem Frankenring und entfernte sich vom Unfallort.

Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr den Frankenring in der Nacht gegen halb zwölf in Richtung Gladbacher Straße. In Höhe der Tankstelle bemerkte er einen Radfahrer, der ohne Licht auf dem Gehweg in Richtung Blumenstraße fuhr. Dieser fuhr unvermittelt auf die Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Pkw-Fahrer seinen Wagen nach links in Richtung Mittelstreifen. Dort prallte er gegen einen Sperrbügel. Der Radfahrer hielt nicht an, sondern flüchtete über die Blumenstraße in Richtung Innenstadt.

Der unbekannte Radfahrer trug schwarze Kleidung und eine schwarze Kappe. Er war mit einem Hollandrad unterwegs.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (180)

