POL-KR: Cracau: Tauben mit Luftgewehr verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Das Mitglied eines Taubenvereins in Krefeld meldete der Polizei am Freitag (21. Juli 2023), dass seit November 2022 bereits vier verletzte Tauben mit Schusswunden in dem Karree zwischen Elisabethstraße, Neuer Linner Straße, Philadelphiastraße und Alte Linner Straße aufgefunden wurden. Das letzte Tier wurde am Dienstag (18. Juli 2023) in diesem Bereich gefunden. Alle Tauben wurden vermutlich mit einem Luftgewehr angeschossen und wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in der Folge verendeten oder eingeschläfert werden mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Bereich Beobachtungen gemacht haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (177)

