POL-KR: Roller prallt gegen geparktes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag (22. Juli 2023) prallte ein Rollerfahrer an der Ecke Viktoriastraße/ Viktoriaplatz gegen einen geparkten Pkw und flüchtete vom Tatort. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und berichtet, dass der Unbekannte mit einem Sozius hinten auf dem Roller die Viktoriastraße aus Richtung Oberdießemer Straße gegen 19.45 Uhr befahren hatte. Beim Abbiegen in die Straße "Viktoriaplatz" prallte der Roller gegen den geparkten Pkw. Die beiden Unbekannten entfernten sich zu Fuß vom Unfallort. Der Roller verblieb am Tatort.

Der Rollerfahrer ist nach Angaben des Zeugen zwischen 15 bis 20 Jahre alt, hat schwarze Haare und trug eine dunkle Kappe. Außerdem war er mit einem dunklen T-Shirt mit roter Aufschrift bekleidet. Beide Personen auf dem Roller trugen keinen Helm.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(175)

