POL-KR: Bockum: schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Krefeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Samstagnachmittag (22. Juli 2023) zu sieben verletzten Personen.

Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Neusser Autofahrer mit seiner Familie die Berliner Straße in Richtung Krefelder Innenstadt. Als er nach links auf die Autobahn A57 in Richtung Köln fahren wollte, übersah er hierbei den 30-jährigen Autofahrer aus Duisburg welcher die Berliner Straße in Richtung Duisburg befuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos wurden die beiden Fahrer sowie ihre mitfahrenden Familienangehörigen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Unter den leichtverletzten Personen befanden sich vier Kinder.

Die Berliner Straße wurde im Bereich der Autobahn Auf- und Abfahrt der A57 für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt und konnte nach ca. einer Stunde wieder freigegeben werden. (173)

