Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz Verkehr auf der Berliner Straße

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (20. Juli 2023) führte die Polizei zwischen 11 und 17 Uhr im Rahmen einer Kontrollstelle am Stadion Grotenburg an der Berliner Straße einen Sondereinsatz zu Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch. Insgesamt kontrollierte die Polizei 177 Fahrzeuge.

Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer versuchte bereits gegen halb zwölf, sich der Kontrolle zu entziehen. Er wendete vor der Kontrollstelle. Ein Polizist auf einem Krad folgte ihm und gab deutliche Anhaltsignale. Der Flüchtige erhöhte seine Geschwindigkeit und überfuhr eine rote Ampel. Auf der Glindholzstraße hielt er an und die Polizei forderte ihn zum Aussteigen auf. Dabei leistete er Widerstand. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen illegalen Autorennens und Widerstands.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer versuchte sich der Kontrolle durch Abbiegen zu entziehen. Die Polizei hielt ihn an. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Zwei Promille ergab der Atemalkoholtest eines 44-jähriger Duisburgers, der ebenfalls angehalten und kontrolliert wurde.

Bei Beiden ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an, stellte den Führerschein sicher und fertigte eine Anzeige.

Einen 42-jährigen E-Scooter-Fahrer hielten die Beamten wegen seines abgelaufenen Kennzeichens an. Ein aufgrund seiner unsicheren Fahrweise durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auch hier wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und fertigte eine Anzeige.

Daneben ahndeten die eingesetzten Kräfte Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung. (171)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell