Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Rollerfahrerin fährt gegen geparkten Pkw und verletzt sich dabei schwer

Krefeld (ots)

Am Freitag (21. Juli 2023) gegen acht Uhr fuhr eine 21-jährige Krefelderin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Uerdinger Straße. Sie fuhr dabei am rechten Fahrbahnrand, um den anderen Verkehrsteilnehmern das Überholen zu ermöglichen. Durch eine mitgeführte Tasche, die vom Lenker zu rutschen drohte, war sie für einen Moment abgelenkt und übersah dabei einen geparkten Pkw, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrad geparkt wurde. Die Krefelderin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision mit dem Heck des Autos. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Uerdinger Straße war in Höhe des Zoos für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Uerdingen gesperrt. (172)

