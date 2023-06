Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Polizei fasst Räuberin

Horb am Neckar (ots)

Gefasst worden ist eine Frau, nachdem sie zuvor versucht hatte mit Waren aus einer Supermarktfiliale zu flüchten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entnahm eine 44-jährige Frau am Freitag gegen 13:15 Uhr Waren aus der Auslage der Filiale in der Hahnerstraße und steckte diese in ihre Handtasche. Als die Frau an wartenden Kunden an der Kasse vorbeiging wurde sie von der Kassiererin angesprochen, woraufhin die Frau die Flucht ergriff. Im Bereich des Ausgangs gelang es einem Kunden, welcher auf das Geschehen aufmerksam wurde, die Tasche der Frau zu ergreifen. Diese setzte ihre Flucht indes fort und entfernte sich zunächst mittels eines Autos von der Tatörtlichkeit. Es ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau. Beamte des Polizeireviers Horb konnten diese im weiteren Verlauf antreffen und trotz nun nicht mehr getragener Perücke wiedererkennen. Dier Perücke selbst konnte ebenfalls vorgefunden werden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell