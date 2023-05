Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versicherungskennzeichen entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 26.04.2023 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein aufgeklebtes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 an einem geparkten E-Scooter. Der E-Scooter parkte auf einem öffentlichen Parkplatz des Postgeländes in der Ernst-Boehe-Straße Ludwigshafen. Nun wird nach Tätern ermittelt, da kleine Versicherungskennzeichen häufig entwendet und an anderen Fahrzeugen wieder angebracht werden, was jedoch den Straftatbestand des Kennzeichenmissbrauchs, beziehungsweise der Urkundenfälschung bei gesiegelten Kennzeichen erfüllt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell