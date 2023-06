POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Lkw rutscht Hang hinunter; Fahrer verletzt.

Horb (ots) - Am Samstagmorgen ist es auf der Landesstraße zwischen Horb und Dettingen zum Brand eines Pkw gekommen. Der Fahrer eines Mercedes-Benz war gegen 9:40 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als aus unbekannter Ursache der Pkw zunächst zu qualmen und in der Folge plötzlich zu brennen begann. Der Fahrer stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und konnte ...

