POL-KR: Einbrüche in Geschäfte: Polizei fasst zwei Männer auf frischer Tat

Zwei Männer wurden in der Nacht auf Dienstag (25. Juli 2023) von Polizeibeamten gestellt, nachdem sie gerade die Tür eines Lebensmittel-Lagers auf dem Ostwall aufgebrochen hatten. Zuvor hatten sie drei unbeteiligte Passanten gefragt, ob sie sich an dem Einbruch beteiligen wollen. Sie hatten stattdessen die Polizei gerufen.

Bei Tätern vor Ort dauert es in Krefeld im Schnitt drei Minuten, bis die Polizei eintrifft - das ist in Nordrhein-Westfalen Platz eins. Die Beamten waren in diesem Fall in zwei Minuten am Tatort und konnten die beiden Männer auf frischer Tat stellen. Einer von ihnen konnte im Geschäft gefasst werden, der andere ergriff zunächst die Flucht, wurde aber von den Beamten nach kurzer Verfolgung ebenfalls festgenommen. Beide standen unter dem Einfluss von Alkohol.

Die Männer (18 und 20) sind polizeilich bereits in Erscheinung getreten. Der 20-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand und beschimpfte und bespuckte die Beamten. Beide Verdächtige werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Ebenfalls in der Nacht auf Dienstag hatten Unbekannte die Glastür eines Optikergeschäfts auf der Hochstraße eingeschlagen und mehrere Brillen mitgenommen. Ein Zeuge hatte die Scherben gegen 5:40 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Beide Taten stehen vermutlich nicht in Zusammenhang.

