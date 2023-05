Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aneinanderreihung von Unglücken

Weimar (ots)

Zu einem weiteren Unfall kam es am Samstagmorgen zwischen den Ortslagen Frankendorf und Hohlstedt. Ursächlich hierfür war ein 30-jähriger VW Fahrer, welcher beabsichtigte vom Ortsausgang Hohlstedt aus auf die kreuzende Bundesstraße 7 aufzufahren. Hierbei übersah er allerdings, dass der sich von links annähernde Audi Fahrer vorfahrtsberechtigt war und kollidierte beim Auffahren auf die B7 mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Audi wiederum so auf die Gegenfahrbahn geschleudert, dass er mit einem herannahenden Traktor kollidierte. Am VW und dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der VW Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Die B7 war aufgrund des Unfalls in dem Bereich mindestens eine Stunde vollgesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell