POL-MK: Randaliererin tritt Polizeibeamtin ins

Menden (ots) - Am Samstag brannten, gegen 13:20 Uhr, am Salzweg knapp 5qm trockenes Geäst und Laub. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aufgrund von mehreren kleinen Brandherden geht die Polizei derzeit von einer Brandstiftung aus. Zeugen, die vor oder während des Brandes am Salzweg verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 023373/9099-0 mit der Polizei in Menden in Verbindung zu setzen. ...

