Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 33-Jähriger zusammengeschlagen/Versuchter Firmeneinbruch/Kabeldiebe in Fabrikruine erwischt

Altena (ots)

Ein 33-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, gegen 06:25 Uhr, in der Bachstraße zusammengeschlagen. Der Geschädigte war dort fußläufig unterwegs, als ihn drei unbekannte Männer attackierten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt. Die Täter flüchteten in der Folge. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:40 Uhr, versuchten Unbekannte Täter in eine Firma an der Rosmarter Allee einzubrechen. Die Täter brachen dazu gewaltsam ein Fenster auf. Sie lösten allerdings einen Alarm aus und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. (schl)

Zwei Kabeldiebe wurden am Freitagnachmittag durch die Polizei an einer Firmenruine an der Werdohler Straße erwischt. Zeugen hatten die Polizei zuvor über die verdächtigen Männer informiert. Die beiden Männer aus Meinerzhagen (40 und 31 Jahre alt) führten mehrere Kabel mit sich, als sie durch die Polizisten angetroffen wurden. Die Polizei stellte Beweismittel sicher. Gegen die beiden Männer wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell