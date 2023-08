Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag kam es in den Morgenstunden gegen 03:00 Uhr zum Brand eines Pkw auf dem Erfurter Wiesenhügel. Dieser wurde nach bisherigem Ermittlungsstand auf unbekannte Art und Weise im Heckbereich in Brand gesetzt, wodurch sich schließlich ein Vollbrand des Pkw entwickelte. Darüber hinaus wurde in Folge der starken Hitzeentwicklung ein sich neben dem Pkw befindliches Kraftrad beschädigt. Der entstandene Sachschaden belief sich in der Summe auf ca. 6.800 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0202845 bei dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (LW)

