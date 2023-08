Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drei Einbrüche auf der Kronenstraße - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum Montag (7. August 2023) gab es gleich drei Einbrüche auf der Kronenstraße in Uerdingen. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 8:30 Uhr hebelten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Keller. Nach ersten Erkenntnissen machten sie dort allerdings keine Beute. Wenige Meter entfernt hebelten sie die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und erbeuteten Bargeld, Dokumente und einen Fahrzeugschlüssel, während die Bewohner schliefen. Bei dem Versuch, eine weitere Hauseingangstür aufzuhebeln, wachte die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses gegen 1 Uhr auf und sah eine Person in Richtung Dujardinstraße flüchten. Eine nähere Beschreibung der Person war nicht möglich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (186)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell