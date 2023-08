Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannter Autofahrer bringt Radfahrer zu Fall - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (7. August 2023) befuhr ein Radfahrer um 14:10 Uhr den Gießerpfad in Richtung Forstwaldstraße. An der Einmündung zur Forstwaldstraße hielt er wegen einer roten Ampel an. Als sie auf Grün umsprang, wurde der Radfahrer von einem überholenden Auto berührt. Der 87-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer flüchtete in seinem schwarzen Pkw vom Unfallort.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(187)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell