Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag gegen 9:15 Uhr wurden die Beamten zu einem räuberischen Diebstahl in die Straße "Westring" gerufen. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachtete eine Frau, wie sie in dem Geschäft Ware in ihre Tasche steckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Auf dem Parkplatz sprach der Mitarbeiter die Frau auf den Diebstahl an. Diese reagierte aggressiv und schrie laut herum. Sie setzte sich in ihr Auto und fuhr so schnell vom Parkplatz, dass der Mitarbeiter zu Seite springen musste, um nicht von dem PKW erfasst zu werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

